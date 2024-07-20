В воскресенье 21 июля энергетики будут применять одну и две очереди отключений

По указанию НЭК "Укрэнерго", графики почасовых отключений электроэнергии в воскресенье 21 июля планируют применять с 00:00 до 24:00.

Об этом сообщает пресс-служба НЭЕ "Укренерго".

По сообщению "Укрэнерго", с 15:00 до 24:00 облэнерго будут применять две очереди отключений одновременно. В остальные часы будет действовать одна очередь отключений.

Справка: когда облэнерго применяют одну очередь графиков отключений - это 4 часа ограничений в сутки, две очереди - 8 часов ограничений, три очереди - 12 часов ограничений, четыре очереди - более 12 часов ограничений. Реклама: Как в течение суток распределить эту нагрузку, какой будет продолжительность очереди - ответственность облэнерго. Именно облэнерго формируют соответствующие графики для каждого региона. "Укрэнерго" определяет лишь количество очередей, которое одновременно должны отключить все облэнерго в стране.

Об изменениях в графиках будут сообщать отдельно.

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Экономическая правда