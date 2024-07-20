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УЗ продолжает ликвидацию последствий атаки РФ по Харьковщине: поезд в Краматорск задержится до полуночи

Суббота, 20 июля 2024, 16:22 - Владимир Туник-Фриз

Из-за обстрелов, оба поезда из Краматорска прибудут в Киев в районе 00:00. Транспортировку пассажиров по городу в комендантский час будут обеспечивать автобусами.

Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".

Железнодорожники продолжают ремонт поврежденных участков в Харьковской области, движение поездов уже восстановлено. Два поезда в направлении Краматорска прибудут в Киев со значительной задержкой, примерно в 00:00. Также из-за опоздания поезда №63/111 Изюм, Харьков - Львов УЗ задержит поезд №816 Львов - Рахов для пересадки группы пассажиров.

Все отклонения от графика обновляются в онлайн-режиме на сайте "Укрзализныци".

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Напомним:

В ночь на 20 июля россияне обстреляли инфраструктуру "Укрзализныци", в результате чего были ранены четыре работника УЗ. В частности была повреждена контактная сеть на выезде из Харькова, в результате чего задержались некоторые поезда.

Экономическая правда

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