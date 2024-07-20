Вночі ворог атакував залізницю на Харківщині – поранено чотирьох працівників "Укрзалізниці"

У ніч на 20 липня росіяни обстріляли інфраструктуру "Укрзалізниці", унаслідок чого було поранено чотирьох працівників УЗ. Зокрема було пошкоджено контактну мережу на виїзді з Харкова, у результаті чого затримались деякі поїзди.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

Поїзди сполученням Київ-Харків №63 та №719 очікували на усунення наслідків, вночі рух поновили.

Окрім цього, затримується поїзд інтерсіті до Краматорська та у зворотний бік. В УЗ зазначили, що частина пасажирів очікуватиме поїзди, частину відвезуть резервними мікроавтобусами.

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На ранок 20 липня, в УЗ зазначили, що рейси в напрямку Краматорська досі очікують на дозвіл продовжити рух, а тому прибуватимуть зі значною затримкою. Те саме стосується зворотного рейсу з Краматорська, відправлення якого буде можливою пізніше.

Нагадаємо:

В ніч з 19 на 20 липня росіяни за допомогою БПЛА атакували енергетичні обʼєкти України, в результаті чого побутові та промислові споживачі знеструмлювались у Чернігівській та Полтавській областях.

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Економічна правда