Массовая проверка ТЦК привела к задержке в работе "АрселорМиттал Кривой Рог"

Утром в пятницу 19 июля на крупнейшем в Украине металлургическом комбинате "АрселорМиттал Кривой Рог" состоялась массовая проверка ТЦК, из-за чего предприятие не смогло заменить рабочую смену.

Об этом сообщает пресс-служба Компании.

В компании сообщают, что из-за действий ТЦК, часть персонала не смогла добраться до рабочего места, в результате, не удалось выполнить своевременный прием-передачу рабочей смены, произошла остановка одного из ключевых агрегатов прокатного производства и предприятие понесло потери по производству проката.

"Считаем действия представителей ТЦК демотивационными и такими, которые несут угрозу дальнейшей остановки производственных подразделений предприятия. Надеемся, что эти процессы будут упорядочены и будут учитывать специфику и важность бесперебойной работы стратегического предприятия, которое является крупнейшей иностранной инвестицией в Украине и крупнейшего горно-металлургического комбината Украины", - говорится в сообщении „АрселорМиттал Кривой Рог".

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По информации компании, процессы бронирования на предприятии происходят прозрачно и в соответствии с законодательством.

Напомним:

Крупнейший в Украине металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" в апреле 2024 года запустил две коксовые батареи и доменную печь - это позволило увеличить производство стали и проката.

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Экономическая правда