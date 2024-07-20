Правительство запустило "горячую линию" по вопросам энергетики "СТРУМ"

20 июля начала работать правительственная "горячая линия" под названием "СТРУМ", на которую могут обращаться граждане и бизнес для решения вопросов, связанных с энергетической отраслью.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Консультацию по энергетическим вопросам можно получить по номеру 15-49, линия работает круглосуточно.

На линию можно обратиться в частности по вопросам установления альтернативных источников энергии для обеспечения собственной энергонезависимости. Через телефонную линию можно узнать, как усилить энергонезависимость своего дома или предприятия, получить информацию о государственных финансовых программах поддержки для установки дополнительных мощностей генерации электроэнергии и другие текущие вопросы по ситуации в энергетике.

Реклама:

Напомним:

В ночь на 20 июля россияне обстреляли инфраструктуру "Укрзализныци", в результате чего были ранены четыре работника УЗ. В частности была повреждена контактная сеть на выезде из Харькова, в результате чего задержались некоторые поезда.

Экономическая правда

Реклама: