Ночью враг атаковал железную дорогу на Харьковщине - ранены четыре работника «Укрзализныци»
В ночь на 20 июля россияне обстреляли инфраструктуру "Укрзализныци", в результате чего были ранены четыре работника УЗ. В частности была повреждена контактная сеть на выезде из Харькова, в результате чего задержались некоторые поезда.
Об этом сообщает пресс-служба АО "Укрзализныця".
Поезда сообщением Киев-Харьков №63 и №719 ожидали устранения последствий, ночью движение возобновили.
Кроме этого, задерживается поезд интерсити до Краматорска и в обратную сторону. В УЗ отметили, что часть пассажиров будет ожидать поезда, часть отвезут резервными микроавтобусами.
На утро 20 июля, в УЗ отметили, что рейсы в направлении Краматорска до сих пор ожидают разрешения продолжить движение, а потому будут прибывать со значительной задержкой. То же касается обратного рейса из Краматорска, отправление которого будет возможной позже.
Напомним:
В ночь с 19 на 20 июля россияне с помощью БПЛА атаковали энергетические объекты Украины, в результате чего бытовые и промышленные потребители обесточивались в Черниговской и Полтавской областях.
Экономическая правда