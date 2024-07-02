В России взлетели цены на такси

С января по май стоимость поездок на такси выросла на 30% год к году и составила 41,56 рубля за километр.

Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата.

Как отмечает издание, это намного выше годовой инфляции, которая в мае достигла 8,3%. В связи с этим россияне начали отказываться от использования такси.

"За пять месяцев количество таких поездок по стране сократилось на 2% год к году, подсчитали в T-Data. За это время средний чек на услугу вырос на 23%, до 351 рубля", - пишет издание.

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"Потребители уже привыкли к завершению эры дешевого такси", - заявил глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.

Операционный директор "ГТК-Холдинга" (развивает таксомоторные парки) Орц Мадаев прогнозирует, что до конца года услуги такси подорожают еще на 30%.

Напомним:

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Самые болезненные санкции в отношении России - это те, что нацелены против ее теневого танкерного флота, которым страна перевозит свою нефть.

Экономическая правда