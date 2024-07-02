В России взлетели цены на такси
С января по май стоимость поездок на такси выросла на 30% год к году и составила 41,56 рубля за километр.
Об этом пишет The Moscow Times со ссылкой на данные Росстата.
Как отмечает издание, это намного выше годовой инфляции, которая в мае достигла 8,3%. В связи с этим россияне начали отказываться от использования такси.
"За пять месяцев количество таких поездок по стране сократилось на 2% год к году, подсчитали в T-Data. За это время средний чек на услугу вырос на 23%, до 351 рубля", - пишет издание.
"Потребители уже привыкли к завершению эры дешевого такси", - заявил глава центра компетенций Международного евразийского форума такси Станислав Швагерус.
Операционный директор "ГТК-Холдинга" (развивает таксомоторные парки) Орц Мадаев прогнозирует, что до конца года услуги такси подорожают еще на 30%.
Напомним:
Самые болезненные санкции в отношении России - это те, что нацелены против ее теневого танкерного флота, которым страна перевозит свою нефть.
Экономическая правда