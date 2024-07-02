Все разделы
Укр / Рус

"Интерпайп" Пинчука заключил контракт с крупнейшим вагоностроителем в Европе

Вторник, 2 июля 2024, 16:24 - Артур Крыжный

"Интерпайп" заключил контракт с компанией Greenbrier - крупнейшим вагоностроителем в Европе - на поставку колесных пар.

Об этом рассказал директор дивизиона железнодорожной продукции компании Александр Гарькавый в интервью ЦТС.

Гарькавый отметил, что сделка с Greenbrier является крупнейшим контрактом "Интерпайпа" за последние два года. По его словам, Greenbrier будет получать отдельно колеса и оси.

Он отметил, что если тенденция первого полугодия сохранится до конца этого года, то в сегменте грузовых вагонов компания поставит на европейский рынок 20 тысяч колесных пар - 40 тысяч колес. Кроме того, в рамках других контрактов будет отгружено почти 105 тысяч колес.

Реклама:

Также он выделил контракты для клиентов в Испании и Финляндии, это страны с колеей, которая отличается от европейской.

Напомним:

Электрометаллургический комплекс "Интерпайп Сталь" выражает обеспокоенность относительно возможных негативных последствий от введения правительством Украины новой нормы по импорту 80% электроэнергии.

Реклама:

Экономическая правда.

Интерпайп Пинчук железная дорога
Реклама:
Материалы по теме
В "Интерпайпе" Пинчука намекают, что дочерняя компания в РФ может работать без их ведома 18 августа 2023, 10:42
Необоснованно повышали цены: АМКУ возбудил дело против группы "Интерпайп" Пинчука 25 ноября 2022, 15:51
"Интерпайп" Пинчука начал выпускать новый тип колес для рынка ЕС 6 июля 2022, 13:45
Слушайте подкаст "Хроники экономики" на удобной платформе:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте