"Интерпайп" Пинчука заключил контракт с крупнейшим вагоностроителем в Европе

"Интерпайп" заключил контракт с компанией Greenbrier - крупнейшим вагоностроителем в Европе - на поставку колесных пар.

Об этом рассказал директор дивизиона железнодорожной продукции компании Александр Гарькавый в интервью ЦТС.

Гарькавый отметил, что сделка с Greenbrier является крупнейшим контрактом "Интерпайпа" за последние два года. По его словам, Greenbrier будет получать отдельно колеса и оси.

Он отметил, что если тенденция первого полугодия сохранится до конца этого года, то в сегменте грузовых вагонов компания поставит на европейский рынок 20 тысяч колесных пар - 40 тысяч колес. Кроме того, в рамках других контрактов будет отгружено почти 105 тысяч колес.

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Также он выделил контракты для клиентов в Испании и Финляндии, это страны с колеей, которая отличается от европейской.

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Экономическая правда.