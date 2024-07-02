Кабмин выделил 2,4 миллиарда из Резервного фонда на ремонт дорог для нужд ВСУ

Кабинет министров выделил 2,39 млрд грн. на восстановление автомобильных дорог местного значения, которые используются для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, ссылаясь на соответствующее решение правительства, принятое 2 июля.

Он также добавил, что сначала эти средства предназначались на выплату дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных и временно оккупированных территориях.

В то же время Кабмин решил уменьшить финансирование по этой программе на 2,39 млрд грн и передать эти средства в "Резервный фонд".

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В дальнейшем правительство выделило на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 2,39 млрд грн. для осуществления мероприятий, связанных с восстановлением автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые используются для нужд Вооруженных Сил Украины, областным государственным администрациям (для областных военных администраций).

Напомним:

Бюджетная декларация на 2025-2027 гг., которая была одобрена правительством в пятницу 28 июня, предусматривает восстановление Дорожного фонда.

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"Хотят восстановить Дорожный фонд. Там сначала в 2025 будет 25% от него или 44 млрд грн, а затем 2026 и 2027 соответственно 50% и 75% или по 124 и 233 млрд грн.", - сообщил народный депутат Железняк.

Экономическая правда