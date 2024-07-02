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Кабмин выделил 2,4 миллиарда из Резервного фонда на ремонт дорог для нужд ВСУ

Вторник, 2 июля 2024, 15:19 - Виктор Волокита

Кабинет министров выделил 2,39 млрд грн. на восстановление автомобильных дорог местного значения, которые используются для нужд Вооруженных Сил Украины.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук в Telegram, ссылаясь на соответствующее решение правительства, принятое 2 июля. 

Он также добавил, что сначала эти средства предназначались на выплату дополнительной дотации из государственного бюджета местным бюджетам на осуществление полномочий органов местного самоуправления на деоккупированных и временно оккупированных территориях. 

В то же время Кабмин решил уменьшить финансирование по этой программе на 2,39 млрд грн и передать эти средства в "Резервный фонд".

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В дальнейшем правительство выделило на безвозвратной основе за счет средств резервного фонда государственного бюджета 2,39 млрд грн. для осуществления мероприятий, связанных с восстановлением автомобильных дорог общего пользования местного значения, которые используются для нужд Вооруженных Сил Украины, областным государственным администрациям (для областных военных администраций). 

Напомним:

Бюджетная декларация на 2025-2027 гг., которая была одобрена правительством в пятницу 28 июня, предусматривает восстановление Дорожного фонда.

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"Хотят восстановить Дорожный фонд. Там сначала в 2025 будет 25% от него или 44 млрд грн, а затем 2026 и 2027 соответственно 50% и 75% или по 124 и 233 млрд грн.", - сообщил народный депутат Железняк. 

Экономическая правда

Кабмин правительство ВСУ дороги
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