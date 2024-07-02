Nvidia грозят штрафы до 10% оборота из-за антиконкурентного поведения
Французский антимонопольный регулятор предъявит Nvidia обвинения в антиконкурентных действиях. Это первый случай таких действий против производителя компьютерных чипов.
Об этом сообщает Reuters.
Французский обвинительный акт последовал за внезапными рейдами в секторе видеокарт в сентябре 2023 года, которые, были направлены против Nvidia. Эти рейды были результатом более широкого расследования в сфере облачных вычислений.
Крупнейший в мире производитель чипов, используемых как для искусственного интеллекта, так и для компьютерной графики, увидел, что спрос на его чипы резко вырос после выпуска приложения для генерации искусственного интеллекта ChatGPT.
Это планомерно вызвало пристальное внимание регуляторных органов по обе стороны Атлантического океана.
В прошлом году компания сообщила, что регуляторные органы Европейского Союза, Китая и Франции просили предоставить информацию о ее графических картах.
Сообщается, что французский надзорный орган указал на риск злоупотреблений со стороны поставщиков чипов.
Он выразил обеспокоенность относительно зависимости сектора от программного обеспечения для чипов CUDA от Nvidia, единственной системы, которая на 100% совместима с графическими процессорами, которые стали необходимыми для ускоренных вычислений.
Он также выразил обеспокоенность относительно недавних инвестиций Nvidia в поставщиков облачных услуг, ориентированных на искусственный интеллект, таких как CoreWeave.
За нарушение французских антимонопольных правил компаниям грозит штраф в размере до 10% от их глобального годового оборота, хотя они также могут пойти на уступки, чтобы избежать штрафов.
Министерство юстиции США берет на себя инициативу в расследовании дела Nvidia, поскольку оно разделяет полномочия по контролю за крупными технологиями с Федеральной торговой комиссией.
Напомним:
Акции компании Nvidia выросли более чем на 1000% с октября 2022 года, что вызвало дилемму у инвесторов: продавать акции сейчас, удерживать их в ожидании дальнейшего роста или же вкладывать в них дополнительные средства.
Nvidia потеряла более 500 миллиардов долларов рыночной стоимости с тех пор, как на прошлой неделе стала самой дорогой компанией мира после того, как ее акции упали почти на 7 процентов в понедельник.