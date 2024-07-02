Nvidia грозят штрафы до 10% оборота из-за антиконкурентного поведения

Французский антимонопольный регулятор предъявит Nvidia обвинения в антиконкурентных действиях. Это первый случай таких действий против производителя компьютерных чипов.

Об этом сообщает Reuters.

Французский обвинительный акт последовал за внезапными рейдами в секторе видеокарт в сентябре 2023 года, которые, были направлены против Nvidia. Эти рейды были результатом более широкого расследования в сфере облачных вычислений.

Крупнейший в мире производитель чипов, используемых как для искусственного интеллекта, так и для компьютерной графики, увидел, что спрос на его чипы резко вырос после выпуска приложения для генерации искусственного интеллекта ChatGPT.

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Это планомерно вызвало пристальное внимание регуляторных органов по обе стороны Атлантического океана.

В прошлом году компания сообщила, что регуляторные органы Европейского Союза, Китая и Франции просили предоставить информацию о ее графических картах.

Сообщается, что французский надзорный орган указал на риск злоупотреблений со стороны поставщиков чипов.

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Он выразил обеспокоенность относительно зависимости сектора от программного обеспечения для чипов CUDA от Nvidia, единственной системы, которая на 100% совместима с графическими процессорами, которые стали необходимыми для ускоренных вычислений.

Он также выразил обеспокоенность относительно недавних инвестиций Nvidia в поставщиков облачных услуг, ориентированных на искусственный интеллект, таких как CoreWeave.

За нарушение французских антимонопольных правил компаниям грозит штраф в размере до 10% от их глобального годового оборота, хотя они также могут пойти на уступки, чтобы избежать штрафов.

Министерство юстиции США берет на себя инициативу в расследовании дела Nvidia, поскольку оно разделяет полномочия по контролю за крупными технологиями с Федеральной торговой комиссией.

Напомним:

Акции компании Nvidia выросли более чем на 1000% с октября 2022 года, что вызвало дилемму у инвесторов: продавать акции сейчас, удерживать их в ожидании дальнейшего роста или же вкладывать в них дополнительные средства.

Nvidia потеряла более 500 миллиардов долларов рыночной стоимости с тех пор, как на прошлой неделе стала самой дорогой компанией мира после того, как ее акции упали почти на 7 процентов в понедельник.