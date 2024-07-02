Экономист озвучила самые болезненные санкции для экономики РФ

Самые болезненные санкции в отношении России - это те, что нацелены против ее теневого танкерного флота, которым страна перевозит свою нефть.

Об этом заявила вице-президент Киевской школы экономики Элина Рыбакова в интервью Forbes Ukraine.

"Сейчас, думаю, самые неприятные санкции - против танкерного флота РФ. Здесь нужно прилагать больше усилий. До войны около 80% российской нефти, которая шла по морю, обслуживалось западными судами. А с весны 2022 года РФ начала собирать новые суда. И сейчас уже более 70% российской нефти, которая идет по морю, приходится на так называемый теневой танкерный флот", - рассказала она.

На организацию теневого флота РФ потратили до 10 миллиардов долларов. По словам экономистки, если против судов России вводят санкции, то они не будут никому нужны и их невозможно будет продать.

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"Эта мера очень важна, это большое давление на бюджет РФ. Танкеры производят долго, и их в мире не так много, есть конкуренция", - отметила Рыбакова.

Если в результате РФ перейдет с "теневого флота" на "обычный", то за ним нужен контроль, чтобы цена на нефть не превышала установленный потолок.

Другими действенными санкциями, по мнению экономистки, является ограничение доступа к критическим компонентам для ее военно-промышленного комплекса, которые производят лишь несколько западных компаний, и санкции против российских портов, которые ограничат взаимодействие с компаниями, чьи суда заходили в эти порты.

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Напомним:

Экономике России еще далеко до кризиса, но если цены на нефть кратно упадут, то он однозначно начнется.

Общий доход российских компаний в 2023 году упал на 36% - до 814 трлн руб, следует из данных аналитического портала Федеральной налоговой службы России (ФНС).

Экономическая правда.