Работа энергетики в западных областях может осложниться из-за непогоды
Сильный ветер и дождь в западных регионах Украины может осложнить работы коммунальных и энергетических предприятий в 10 областях.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.
Так, на западные регионы Украины надвигаются грозы: в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях - значительные дожди.
"Существует вероятность, что сложные погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в указанных областях страны, но все службы готовы к борьбе с последствиями погодных условий в случае, если такие повреждения возникнут", - говорится в сообщении.
Напомним:
Во вторник 2 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.
Экономическая правда.