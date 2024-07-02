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Работа энергетики в западных областях может осложниться из-за непогоды

Вторник, 2 июля 2024, 12:21 - Артур Крыжный
 
Минэнерго

Сильный ветер и дождь в западных регионах Украины может осложнить работы коммунальных и энергетических предприятий в 10 областях.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

Так, на западные регионы Украины надвигаются грозы: в западных, Житомирской и Винницкой областях ожидаются грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с, в Закарпатской, Ивано-Франковской, Черновицкой и Хмельницкой областях - значительные дожди.

"Существует вероятность, что сложные погодные условия могут привести к осложнению работы коммунальных и энергетических предприятий в указанных областях страны, но все службы готовы к борьбе с последствиями погодных условий в случае, если такие повреждения возникнут", - говорится в сообщении.

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Напомним:

Во вторник 2 июля графики отключений света будут применять в течение всех суток.

Экономическая правда.

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