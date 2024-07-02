Необанк Revolut получил рекордную прибыль

Интернет-банк Revolut отчитался о рекордной прибыли в 2023 году, а его доходы удвоились до 2.27 млрд долл.

Об этом сообщает Financial Times.

Компания сообщила, что получила прибыль до налогообложения в размере 438 млн фунтов стерлингов (553.1 млн долл) в 2023 году, по сравнению с убытком в 25 млн фунтов стерлингов (31.57 млн долл) в предыдущем году.

Отмечается, что Ее доходы почти удвоились до 1,8 млрд фунтов стерлингов (2.27 млрд долл).

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В сообщении говорится, что это произошло поскольку британский банк получил выгоду от высоких процентных ставок и агрессивного плана расширения.

Revolut осуществляет амбициозную международную экспансию, опережая рост банков-конкурентов, даже несмотря на то, что компания уже 3 года ожидает получения банковской лицензии в Великобритании.

Ее заявка была заблокирована из-за проблем, включая предупреждение аудиторов о том, что они не смогли полностью проверить цифры доходов на счетах группы за 2021 год.

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В прошлом году группа добавила 12 млн клиентов, что увеличило ее общее количество до более чем 45 млн. Ее процентный доход за этот период вырос более чем в пять раз до 500 млн фунтов стерлингов (631.4 млн долл).

В прошлом году расходы на рекламу и маркетинг выросли более чем на 80% до 241 млн фунтов стерлингов (304.33 млн долл). В рамках расширения в Европе Revolut приобрел рекламные площади на билбордах воздушных мостов в аэропортах по всему континенту.

Напомним:

Британская инвестиционная компания Schroders, которая является акционером финтех-компании Revolut, повысила оценку своей доли в стартапе на 45%, что означает рост Revolut до 25,7 млрд долл.