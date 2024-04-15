Інвесткомпанія Schroders підвищила оцінку своєї частки у Revolut на 45% 

Британська інвестиційна компанія Schroders, яка є акціонером фінтех-компанії Revolut, підвищила оцінку своєї частки у стартапі на 45%, що означає зростання Revolut до 25,7 млрд дол.

Про це повідомляє Bloomberg.

Згідно із річним звітом компанії оцінка частки Schroders Capital Global Innovation Trust у Revolu станом на 31 грудня 2023 року становила 7,88 млн фунтів стерлінгів проти 5,44 млн фунтів стерлінгів роком раніше.

Відповідно, загальна оцінка Revolut зросла приблизно до 25,7 млрд доларів порівняно із 17,7 млрд дол роком раніше. Однак, це все ж нижче оцінки в 33 млрд дол, яку компанія досягла під час раунду фінансування в 2021 році на піку фінтех-буму.

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У своєму звіті Schroders зазначила, що Revolut досяг "значного прогресу" за останній рік, відзначивши зусилля компанії щодо міжнародного розширення.

Нагадаємо:

Росіяни, які проживають в Європі, почали скаржитись на обмеження операцій за своїми картками та рахунками в банку Revolut.

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У жовтні 2022 року співзасновник фінтех-компанії Revolut Микола Сторонський, який має британський паспорт, відмовився від російського громадянства.