Даже без реструктуризации долга дефолт Украины маловероятен - экономист

Даже если Украине не удастся реструктуризировать долг до августа, то вероятным вариантом согласования с кредиторами будет мораторий по выплатам, а не дефолт.

Такое мнение высказал экономист Центра экономической стратегии Максим Самойлюк.

Так, по его словам, Украине важно договориться о реструктуризации, которая бы позволила в ближайшие несколько лет или вообще ничего не выплачивать частным кредиторам, или свести объемы таких платежей к минимуму, чтобы не ставить под угрозу финансирование обороны.

"Договоренности надо достичь до августа, и это должна быть именно договоренность о реструктуризации, а не очередное приостановление выплат по долгу, которое действует сейчас - это является в том числе нашим обязательством перед МВФ", - заявил он.

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Однако, даже если договоренности достигнуто не будет, вероятным вариантом является согласованное с кредиторами продление моратория по выплатам еще на год, а не дефолт Украины.

Напомним:

У Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.

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Украина сообщила инвесторам, что все еще надеется реструктуризировать долг в условиях войны до окончания моратория на выплаты до 1 августа.

Экономическая правда.