Украина стремится вовремя реструктуризировать долг и избежать дефолта

Украина сообщила инвесторам, что все еще надеется реструктуризировать долг в условиях войны до окончания моратория на выплаты до 1 августа.

Об этом сообщает Reuters.

Украина также намерена включить ВВП варранты в рамках своих усилий по реструктуризации международных долговых облигаций на сумму около 20 млрд долл США.

Сообщается, что это заявление, является частью новых усилий Украины по привлечению инвесторов после того, как официальные переговоры о реструктуризации в прошлом месяце завершились без заключения соглашения.

Реклама:

Заявления, обнародованные на прошлой неделе, показали, что существует большой разрыв между 20 процентным снижением, на которое готовы пойти держатели облигаций, и предложением Украины, которое бы предусматривало снижение до 60 процентов.

Украина имеет 19,7 млрд долл непогашенных международных облигаций и задолжала 2,6 млрд долл по ВВП варрантам – инструментом с фиксированной доходностью, выплаты по которому связаны с темпами роста экономического производства.

Варранты были созданы как "подсластитель" для кредиторов во время реструктуризации долга Украины в 2015 году после аннексии Крыма Россией.

Реклама:

Выплаты по варрантам включены в важный анализ долговой устойчивости (DSA) МВФ, а также могут отвлечь деньги от в значительной степени символических купонных выплат, которые правительство предлагало осуществить держателям облигаций в рамках реструктуризации.

Украина также намерена добавить положение о режиме наибольшего благоприятствования кредиторам в реструктуризированные облигационные инструменты, чтобы гарантировать, что владельцы долга государственных предприятий не получат лучшие условия, когда этот долг будет реструктуризирован на более позднем этапе.

Напомним:

У Украины есть месяц, чтобы договориться с кредиторами о реструктуризации долга и избежать дефолта.

Цены на украинские еврооблигации, обращающиеся на западных рынках, почти не отреагировали на историческое решение об использовании в пользу Украины 50 млрд долларов от замороженных российских активов.