"Укрпочта" открыла мощный сортировочный терминал в Одессе

"Укрпочта" открыла мощный логистический терминал с автоматизированными сортировочными линиями в Одессе.

Об этом говорится в релизе компании в распоряжении ЭП.

Отмечается, что он обеспечивает быструю обработку и доставку отправлений для всего юга Украины. Оборудование для линий сортировки мелких и крупных отправлений позволяет обрабатывать до 270 000 посылок в сутки.

Вместе с перестройкой логистических маршрутов это позволит доставку отправлений клиентам в Одесской, Херсонской и Николаевской областях в течение суток после сортировки.

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На новом терминале "Укрпочты" установлено оборудование и программное обеспечение украинского производителя, которое обрабатывает три посылки в секунду.

Сейчас компания установила 17 автоматизированных линий в семи городах Украины: девять линий сортируют мелкие отправления, и восемь - большие посылки.

Напомним:

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"Укрпочта" с 1 июля повысила стоимость услуг на отправления по Украине.

Экономическая правда.