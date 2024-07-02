"Укрпочта" открыла мощный сортировочный терминал в Одессе
"Укрпочта" открыла мощный логистический терминал с автоматизированными сортировочными линиями в Одессе.
Об этом говорится в релизе компании в распоряжении ЭП.
Отмечается, что он обеспечивает быструю обработку и доставку отправлений для всего юга Украины. Оборудование для линий сортировки мелких и крупных отправлений позволяет обрабатывать до 270 000 посылок в сутки.
Вместе с перестройкой логистических маршрутов это позволит доставку отправлений клиентам в Одесской, Херсонской и Николаевской областях в течение суток после сортировки.
На новом терминале "Укрпочты" установлено оборудование и программное обеспечение украинского производителя, которое обрабатывает три посылки в секунду.
Сейчас компания установила 17 автоматизированных линий в семи городах Украины: девять линий сортируют мелкие отправления, и восемь - большие посылки.
Напомним:
"Укрпочта" с 1 июля повысила стоимость услуг на отправления по Украине.
Экономическая правда.