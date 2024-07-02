ОАЭ могут вернуть в "серый список" Международной группы по противодействию отмыванию денег

В Международной группе по противодействию отмыванию грязных денег (FATF) заявили, что могут вернуть Объединенные Арабские Эмираты в свой "серый список" за неспособность эффективно противодействовать незаконным денежным потокам.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на InfoLibre.

В феврале 2024 года FATF исключила Объединенные Арабские Эмираты из своего "серого списка" - такой шаг, как сообщается, лоббировали эмиратские власти, и FATF признала "значительный прогресс" в борьбе с отмыванием денег. Но после выхода журналистского проекта Dubai Unlocked это решение могут пересмотреть.

"Мы привлечем Объединенные Арабские Эмираты к ответственности за меры, которые они приняли или не приняли. Эксперты FATF пересмотрят факты из расследования Dubai Unlocked, которые они примут во внимание при переоценке усилий ОАЭ по борьбе с отмыванием денег", - заявил президент FATF Раджа Кумар в комментарии норвежской газете E24.

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Решение FATF о включении определенных стран в "серый список" означает, что они подпадают под пристальный финансовый мониторинг. Сейчас в "сером списке" - 21 страна, в частности, Сирия, Йемен, Болгария, Хорватия и Венесуэла.

Справка. По проекту Dubai Unlocked журналисты из более 70 изданий из 58 стран установили владельцев скрытой элитной недвижимости на миллиарды долларов в Дубае - крупнейшем городе в Объединенных Арабских Эмиратах: от бизнесменов, наркобаронов - до политиков, бывших и действующих чиновников из разных стран, часть из которых находится под санкциями или фигурирует в уголовных производствах.

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Экономическая правда.