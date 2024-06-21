Україна вимагає від FATF внести Північну Корею до чорного списку після плідної співпраці з РФ 

Мінфін та Державна служба фінансового моніторингу закликають Групу з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) внести Росію до "чорного" списку на найближчому пленарному засіданні, що розпочнеться 23 червня.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

"Росія стає все більш агресивною, зокрема, поглиблюючи економічні та військові зв'язки з Північною Кореєю.

Балістичні ракети та боєприпаси, придбані у Північної Кореї в обмін на нафту - всупереч санкціям ООН та принципам FATF - продовжують використовуватися проти мирних міст та цивільного населення України", - йдеться в повідомленні.

Реклама:

В Мінфіні додали, що цього тижня РФ оголосила про формалізацію фінансових зв'язків з Північною Кореєю шляхом створення "альтернативних механізмів торгівлі та взаєморозрахунків" для "спільного протистояння" зусиллям міжнародної спільноти, спрямованим на обмеження деструктивної поведінки обох країн.

"Кремль посилює військові та економічні зв'язки з Північною Кореєю та Іраном, фінансує терористичні організації в Росії та за її межами, послаблює інституції з протидії відмиванню грошей та спонсорує поширення кіберзлочинності.

FATF має один чіткий механізм протидії цим порушенням та забезпечення захисту світової фінансової системи – внесення Росії до чорного списку", – заявив Міністр фінансів Сергій Марченко.

Реклама:

"Росія продовжує систематично порушувати принципи FATF, надаючи Ірану та Північній Кореї чорний хід до світової фінансової системи.

Росія також намагається перешкоджати об'єктивним технічним процесам - від накладення вето на механізм моніторингу санкцій щодо Північної Кореї в рамках ООН до обіцянки надіслати делегатів на майбутній пленарний захід FATF, незважаючи на призупинення свого членства в організації.

Наразі FATF має переважну кількість доказів на підтримку ескалації обмежувальних заходів проти ризиків, які становить Росія. Настав час для рішучих дій", - заявив Ігор Черкаський, голова Державної служби фінансового моніторингу України.

Економічна правда