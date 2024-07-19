Военный сбор с покупателей авто может привести к падению авторынка - аналитик

Намерение правительства обложить автомобилистов 15% военного сбора при первой регистрации авто может привести к обвалу объемов продаж на авторынке и привести к потере целых сетей официальных автодилеров.

Такое мнение высказал директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting Олег Омельницкий.

"О восстановлении авторынка можно забыть. О дальнейшем существовании дилеров определенных брендов можно рассуждать. Потому что вместе с 15% придет еще и подорожание от увеличенного курса валют", - сообщил он.

Как спрогнозировал Омельницкий агентству "Интерфакс-Украина", в худшем случае рынок может недосчитаться половины объемов продаж. Особенно фатально это будет для самых доступных по цене авто.

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"Покупатели и так платят 3-4-5% в Пенсионный фонд сейчас (кроме электро), а еще добавится 15% военного сбора. Это резко снизит покупательную способность, а на рынке, который и так падает, это может иметь фатальный эффект для определенных дилерских сетей с небольшими продажами, особенно в сложных регионах, где и так мало покупают. Покупатели будут выбирать подержанные авто, которые уже имеют украинскую регистрацию, и будут обходить автосалоны", - отметил он.

При этом он подчеркнул, что этот фактор будет работать в комплексе с другими: увеличением цен на автомобили из-за роста курса, отсутствием электричества, падением доходов у бизнеса и, соответственно, - у покупателей.

Омельницкий выразил надежду, что при рассмотрении законопроекта в Верховной Раде эта норма будет отменена или смягчена.

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Напомним:

Правительство готовится принять законопроект о повышении ставок военного сбора. В частности, предполагается, что введут норму в 15% военный сбор при покупке нового авто.

Экономическая правда.