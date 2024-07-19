Банк выдал первый кредит на альтернативную энергетику по программе "5-7-9%"

Sense Bank выдал первый кредит на приобретение и установку украинским производителем солнечной электростанции мощностью 1 МВт по расширенной госпрограмме "Доступные кредиты 5-7-9%".

Об этом сообщает Министерство экономики.

Sense Bank выдал кредит компании, которая занимается производством, а также продажей металлических конструкций. За эти средства производитель построит в Черновицкой области солнечную электростанцию мощностью 1 МВт мегаватт.

"Для примера - этой электроэнергии достаточно, чтобы обеспечить электроэнергией примерно 360 квартир. Годовая генерация станции будет составлять 1150 МВт часов электроэнергии. Общая сумма кредита составляет 14,2 миллиона гривен. Срок погашения - пять лет", - сообщили в министерстве.

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"В начале июля мы расширили программу "Доступные кредиты 5-7-9" также на возможность приобрести энергетическое оборудование. И сейчас уже есть пример, что программа работает, бизнес обращается в банки.

Кроме того, 20 июля также заработают программы беспроцентного кредитования для граждан и расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9" станет доступным для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов", - сообщила первая вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко.

Напомним:

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Государственная программа "Доступные кредиты 5-7-9%", несмотря на недавние изменения с сужением лимита финансирования оборотных средств до 5 млн грн, все еще недостаточно сфокусирована на помощи бизнесу, который действительно в этом нуждается.

Экономическая правда