Проблема, которая привела к мировому техносбою, была исправлена

Проблема, которая вызвала мировой технологический сбой, была "обнаружена, изолирована и исправлена", запущен процесс устранения неполадок.

Об этом сообщил глава CrowdStrike Джордж Куртц.

"CrowdStrike активно работает с клиентами, которые пострадали от дефекта, обнаруженного в одном обновлении ПО для Windows. Сбой не повлиял на Mac и Linux. Это не инцидент с безопасностью или кибератака", - заявил он.

По его словам, проблема обнаружена, изолирована и исправлена. Он порекомендовал организациям убедиться, что они работают с представителями CrowdStrike через официальные каналы.

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"Наша команда полностью мобилизована для обеспечения безопасности и стабильности клиентов CrowdStrike", - добавил Куртц.

Напомним:

Серия технических сбоев нарушила работу авиакомпаний, банков и Лондонской фондовой биржи в пятницу после того, как корпорация Microsoft сообщила о перебоях в работе своих онлайн-сервисов.

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Часть проблем связана с программным обеспечением кибербезопасности компании CrowdStrike Holdings Inc.

Экономическая правда.