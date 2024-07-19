Ряд облэнерго отменили графики света до 15:00 пятницы

Ряд операторов системы распределения (облэнерго) сообщила об отмене графиков почасовых отключений до 15:00.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Такое сообщение разместили "Закарпатьеоблэнерго" и "Николаевоблэнерго" в своих соцсетях.

"Получено распоряжение диспетчера НЭК "Укрэнерго" об отмене применения графиков почасовых отключений с 10:50 до 15:00 сегодня", - пишет "Закарпатьеоблэнерго".

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"Так ждали возможности это написать... И хотя речь идет лишь о незначительном промежутке времени - сегодня до 15:00, но график отменяется. До 15:00 по ГПО отключений не будет", - отмечает Николаевоблэнерго".

"Львовоблэнерго" отменил графики полностью.

Напомним:

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В пятницу 19 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

Экономическая правда.