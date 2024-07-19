Многочисленные нарушения: Госэнергонадзор проверил справедливость распределения электроэнергии 

Госэнергонадзор выявил многочисленные нарушения при проверках применения операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений (ГПВ) и справедливого распределения электроэнергии в областях.

Об этом сообщает пресс-служба Госэнергонадзора.

Как говорится в сообщении, сейчас уже состоялись проверки в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Ивано-Франковской, Кировоградской и Одесской областях.

В ходе проверок установлено, что во всех областях не обеспечено максимально возможное равномерное распределение объемов снижения потребления между потребителями.

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В частности, выявлено, что не все потребители, которые не относятся к объектам категории критической инфраструктуры, привлечены к графикам почасовых отключений.

Больше всего нарушений выявлено в Днепропетровской и Житомирской областях. Причем, как отметили в пресс-службе, в Житомирской области сотрудники АО "Житомироблэнерго" создавали препятствия работе инспекторов Госэнергонадзора.

В Днепропетровской области увеличены в несколько раз сроки применения ГПВ и количество очередей, применяемых не по разработанному плану.

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Относительно ситуации в Житомирской области, зафиксированы многочисленные случаи невыполнения команд диспетчеров НЭК Укрэнерго о введении ГПВ.

Дежурные диспетчеры на подстанциях систематически не в полном объеме отключали все очереди и присоединения очередей заведенных в ГПВ. Также на официальном сайте Оператор системы распределения постоянно приводит недостоверную информацию о периодичности и продолжительности применения каждой очереди ГПВ.

"Выявленные факты приводили к увеличению социальной напряженности и количества обращений и жалоб граждан", - рассказали в пресс-службе.

Там также добавили, что по результатам проверок предоставлены предписания по устранению нарушений в недельный срок. После этого будут проведены повторные проверки указанных ОСР. При невыполнении выданных предписаний ОСР оштрафуют.

Напомним:

Госэнергонадзор углубленно проверит применение операторами системы распределения (облэнерго) графиков почасовых отключений и справедливого распределения электроэнергии в областях.

Экономическая правда