Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали

В течение первого полугодия украинцы приобрели около 7,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился в полтора раза.

Как говорится в сообщении, из этого количества: новых - 5,3 тыс. ед. (+70%); подержанных - почти 2 тыс. ед. (+9%).

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За период с января по июнь автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек.

В Укравтопроме отметили, что в сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 2%.

Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 83%.

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Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:

VOLKSWAGEN iD.4 - 1072 ед; HONDA M-NV - 421 ед; NISSAN Ariya - 406 ед; BYD Song Plus - 392 ед; HONDA eNS1 - 344 ед.

Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:

VOLKSWAGEN iD.4 - 494 ед; NISSAN Ariya - 192 ед; HONDA eNS1 - 129 ед; TOYOTA bZ4X - 104 ед; VOLKSWAGEN ID.6 - 92 ед.

Напомним:

В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 94% больше, чем в прошлом году.

Экономическая правда