Спрос на китайские автомобили среди украинцев вырос на 50%: что выбирали
В течение первого полугодия украинцы приобрели около 7,3 тыс. легковых авто, ввезенных из Китая.
Об этом сообщает Укравтопром.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года спрос на авто китайского производства увеличился в полтора раза.
Как говорится в сообщении, из этого количества: новых - 5,3 тыс. ед. (+70%); подержанных - почти 2 тыс. ед. (+9%).
За период с января по июнь автомобили китайского происхождения охватили 16% украинского рынка новых легковушек.
В Укравтопроме отметили, что в сегменте подержанных авто, которые впервые регистрировались в Украине, доля "китайцев" составила 2%.
Абсолютное большинство легковушек из КНР были электромобили - 83%.
Самые популярные модели новых легковушек китайского происхождения:
- VOLKSWAGEN iD.4 - 1072 ед;
- HONDA M-NV - 421 ед;
- NISSAN Ariya - 406 ед;
- BYD Song Plus - 392 ед;
- HONDA eNS1 - 344 ед.
Самые популярные модели подержанных легковушек из Китая:
- VOLKSWAGEN iD.4 - 494 ед;
- NISSAN Ariya - 192 ед;
- HONDA eNS1 - 129 ед;
- TOYOTA bZ4X - 104 ед;
- VOLKSWAGEN ID.6 - 92 ед.
Напомним:
В первом полугодии 2024 года украинский автопарк пополнили более 24,4 тыс. ед. автотранспорта на аккумуляторных источниках питания (BEV). Это на 94% больше, чем в прошлом году.
Экономическая правда