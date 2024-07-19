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В августе ожидается больше генерации, чем в июле - Кудрицкий

Пятница, 19 июля 2024, 09:07 - Виктор Волокита
 

Согласно графику ремонта энергоблоков и электростанций, в августе ожидается больше генерации, чем в июле.

Об этом сообщил председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий в интервью Суспільному.

"Первое что должны сделать - вынести за скобки обстрелы. Второе - мы видим график выхода из ремонтов энергоблоков, различных видов электростанций", - рассказал Кудрицкий. 

Также, по его словам, большую роль играет жара и то, будет ли она спадать. 

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"Ведь это влияет, как на наше потребление, так и на импорт из Европы, потому что там сейчас также есть проблемы с нехваткой электроэнергии. Например, пару недель назад произошел блэкаут в четырех балканских странах", - подчеркнул председатель правления „Укрэнерго". 

Если жара упадет в Украине и в Европе, это даст возможность привлекать больше электроэнергии с европейского направления, добавил он.

Отвечая на вопрос, можно ли рассчитывать на прекращение отключений света, раньше, чем в сентябре, Кудрицкий отметил, что есть разные сценарии. 

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"Мы работаем, отталкиваясь от худших. Если жара спадет, а интенсивных и успешных для россиян обстрелов не будет, уменьшение продолжительности отключений будет более заметным. Но в целом тренд будет на улучшение", - сообщил председатель правления компании.

По его словам, погода меняет потребление на 15-20%. И для энергосистемы, разница в 15% между одним днем и другим - очень большая.

Напомним:

Снижение нагрузки на энергосистему и, соответственно, стабилизация ее работы ожидаются в ближайшее время, когда спадет жара.

"Энергоатом" досрочно подключил к энергосети Украины очередной энергоблок мощностью 1000 МВт - после перегрузки ядерного топлива и планового ремонта оборудования. 

Экономическая правда

Укрэнерго электроэнергия энергетика населения
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