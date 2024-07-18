В lifecell объяснили, почему новые требования бесперебойного питания сетей связи крайне сложны 

Инвестиции lifecell в обеспечение инфраструктуры альтернативными источниками питания достигли почти 1 млрд грн с осени 2022 года, но, несмотря на это, новые требования Госспецсвязи компания оценивает как "крайне сложные".

Об этом сообщила пресс-служба компании, передает "Интерфакс-Украина".

"Мы поддерживаем необходимость обеспечить непрерывность связи для абонентов, особенно во время войны. Компания будет стараться делать все, чтобы улучшить ситуацию с автономным питанием нашего оборудования и наличием связи во время отключений.

Что касается новых условий, прописанных в распоряжении НЦУ - сроки и требования крайне сложные, сейчас мы анализируем всю информацию", - говорится в сообщении lifecell

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В компании сообщили, что уже более половины всех базовых станций lifecell в Украине - более 5 тыс. - оборудованы новыми литиевыми батареями.

"Эти батареи выносливые и могут поддерживать работу базовых станций до 4-8 часов при отсутствии стационарного питания и умеренной нагрузке на сеть. К тому же, такие батареи заряжаются в несколько раз быстрее", - сообщили в пресс-службе.

В то же время в lifecell уточнили, что ресурса батарей хватает на разную продолжительность времени, в зависимости от времени между обесточиваниями в каждой конкретной местности. Батареям нужно успеть полностью зарядиться до очередного отключения.

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"Например, если нет электроэнергии в течение 10 часов, потом 2 часа она есть и снова выключается - батареи просто не успеют зарядиться. Влияет также показатель количества активных абонентов, которые находятся рядом, и гаджетов, которые подключаются к той же базовой станции, и насколько интенсивно эти абоненты нагружают сеть. Погодные условия также влияют на истощение батареи, ведь системы охлаждения также потребляют электроэнергию", - пояснили в пресс-службе оператора.

Еще около 1,7 тыс. базовых станций lifecell обеспечены альтернативным энергоснабжением с помощью генераторов.

В компании подчеркнули, что с помощью только генераторов невозможно зарезервировать большую часть оборудования. Им нужно постоянное обслуживание: люди, которые устанавливают, заправляют, настраивают. Кроме того, не каждую базовую станцию можно запитать от генератора. В ряде мест их использование запрещено, например, в городах с плотной застройкой на крышах домов. Около 80% базовых станций сети lifecell установлено на крышах домов, а в городах эта доля достигает около 90%, уточнили в пресс-службе.

lifecell - третий по величине оператор мобильной связи.

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Напомним:

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций (НЦУ) обновил требования делать базовых станций мобильных операторов в условиях военного положения.

Теперь мобильные операторы должны обеспечить доступность мобильной связи во время отключений электроэнергии в течение 10 ч, вместо 4 ч как было раньше.

Vodafone Украина оценивает новые требования обеспечения альтернативного питания станций связи от Госспецсвязи как "довольно сложные".

Экономическая правда