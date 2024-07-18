Правительство выделило еще 16 миллионов на блокирование антиукраинского вещания 

Правительство выделило 16,1 млн грн для создания и эксплуатации системы специального телерадиовещания, которое будет блокировать антиукраинское вещание в четырех приграничных областях Украины.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

"Правительство развивает разветвленную систему спецсети телерадиовещания на приграничных территориях, которая будет блокировать вражескую пропаганду.

Для этого в марте правительство выделило 137,6 млн грн для девяти областей. Правительство дополнительно выделяет 16,1 млн грн из резервного фонда бюджета", - отметил заместитель министра экономики Украины Виталий Киндратив.

Реклама:

В частности, в марте этого года правительство выделило Госспецсвязи (для Концерна радиовещания, радиосвязи и телевидения) из резервного фонда бюджета 124,4 млн грн для Волынской, Ровенской, Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Винницкой и Одесской областей.

Сейчас правительство дополнительно выделило 16,1 млн грн для Донецкой, Николаевской, Херсонской и Запорожской областей.

"Необходимое оборудование приобретут и поставят Концерну радиовещания, радиосвязи и телевидения, а также проведут монтажные и пусконаладочные работы до конца 2024 года", - говорится в сообщении.

Реклама:

Читайте также: Спутниковая война: защитит ли Украина свое телевидение от российских атак?

Напомним:

Правительство выделило более 150 миллионов на блокирование теле- и радиосигналов из России и Беларуси.

Экономическая правда