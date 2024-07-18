В Украине возобновили проверки качества бензина на АЗС
Государственная экологическая инспекция 16 июля впервые с начала большой войны возобновила внеплановые проверки качества топлива на АЗС.
Об этом сообщает Госэкоинспекция.
"Такие внеплановые проверки возобновлены недавно в связи с изменениями, внесенными Постановлением Кабинета Министров Украины от 07 ноября 2023 г. № 1167 в Постановление КМУ № 303 "О прекращении мероприятий государственного надзора (контроля) и государственного рыночного надзора в условиях военного положения", - проинформировали в пресс-службе.
Там также пояснили, что внепланово будут проверять АЗС в течение периода военного положения при наличии угрозы жизни и здоровью человека. Также, если речь идет о защите окружающей природной среды и обеспечении безопасности государства.
В Госэкоинспекции отметили, что первую в Украине проверку качества топлива с начала российского полномасштабного вторжения провели на АЗС вблизи пгт Гоща в Ровенской области.
Напомним:
Государственная экологическая инспекция с 13 марта 2022 года прекратила государственный надзор, в частности отбор образцов топлива на украинских АЗС.
Экономическая правда