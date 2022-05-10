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Держекоінспекція призупинила контроль за якістю бензину

Вівторок, 10 травня 2022, 14:10 - Cергій Мельник

Керуючись урядовою постановою про воєнний стан, Державна екологічна інспекція з 13 березня 2022 року припинила державний нагляд, зокрема відбір зразків пального на українських АЗС. 

Про це enkorr повідомили в Держекоінспекції.

Там зазначили, що  заходи державного ринкового нагляду з 24 лютого не проводилися лише на тих територііях, де відбувались активні воєнні дії, а з 13 березня їх в Україні загалом припинено на період воєнного стану.

"Відбір зразків нехарчової продукції не проводився й здійснюватиметься після припинення воєнного стану в Україні", – пояснили в ДЕІ.

Разом із тим в інспекції відзвітували, що упродовж січня-березня 2022 року здійснено 113 заходів державного ринкового нагляду, за результатами яких прийнято 148 рішень про вжиття обмежувальних (коригувальних) заходів з усунення формальної невідповідності, й застосовано штрафних санкцій на загальну суму – 1,2 млн грн.

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомляв, що на тлі дефіциту в Україні частішають випадки шахрайства й реалізації неякісного пального на автозаправних станціях, виготовленого в кустарних умовах.

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бензин АЗС
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