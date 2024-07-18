Еще не предел: "Укргаздобыча" запустила новую скважину на востоке Украины 

"Укргаздобыча" запустила скважину с дебитом 145 тыс. куб. м газа в сутки. Это оценочно-эксплуатационная скважина, которую за 5 месяцев пробурили и обустроили.

Об этом сообщает пресс-служба "Укргаздобычи".

Как говорится в сообщении, скважина, глубиной 3200 м, пробурена Укрбургазом роторным способом.

"Высокого дебита достигли благодаря оптимальному выбору места закладки скважины, а также проведению двух стадий гидроразрыва пластов, который выполнили специалисты УГВ-сервиса", - отметил и.о. главы „Укргаздобычи" Сергей Лагно.

Реклама:

Место расположения скважины выбрали, используя данные современной сейсморазведки и 3D модели месторождения, говорится в сообщении.

"Скважину пробурили в северо-восточной части месторождения, где бурение не велось около десяти лет, его восстановили только в прошлом году. С начала года на этом месторождении запустили 6 новых эксплуатационных скважин. И это еще не предел, до конца этого года здесь планируем ввести в действие еще 13 эксплуатационных скважин", - отметил Лагно.

Напомним:

Реклама:

За первое полугодие 2024 года компания "Укргаздобыча" добыла газа на 8,8 % больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Экономическая правда