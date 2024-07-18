Забронировать можно 1,2 миллиона работников, 800 тысяч уже забронировано - Минэкономики 

Для обеспечения военных нужд возможно забронировать около 1,2 млн человек.

Об этом сообщил заместитель министра экономики Виталий Киндратив, пишет Forbes Ukraine.

Как отмечает издание, сейчас забронировано около 800 000 человек, поэтому есть определенный запас, отмечает Киндратив.

"Воспользоваться электронным бронированием могут предприятия, компании и организации, которые уже получили статус критически важных для функционирования экономики, добавляет замминистра. Критерии таких предприятий определены в Постановлении №76. По этой процедуре бронируют до 50% лиц, подлежащих мобилизации", - отмечает издание.

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Забронировать 100% работников могут компании, которые критически важны для обеспечения потребностей Вооруженных сил Украины (ВСУ) и других военных предприятий, компании топливно-энергетического и оборонно-промышленного комплексов, а также предприятия, занимающиеся строительством фортификационных сооружений или реализующие проекты международной технической помощи, объясняет Киндратив.

Напомним:

В приложении "Дія" запущена новая услуга бронирования военнообязанных.

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"Отныне руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал "Дія", - сообщили в Минцифры.

Представители бизнеса жалуются на невозможность подать заявку на электронное бронирование на портале "Дія" из-за отсутствия предприятий, получивших статус критически важных для экономики, в соответствующем едином электронном перечне, к которому обращается "Дія".

Экономическая правда