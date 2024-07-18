Бізнес скаржиться на проблеми відображення статусу критично важливих підприємств у "Дії"

Представники бізнесу скаржаться на неможливість подати заявку на електронне бронювання на порталі "Дія" через відсутність підприємств, які отримали статус критично важливих для економіки, у відповідному єдиному електронному переліку, до якого звертається "Дія".

Відповідні коментарі розміщено під дописом першої віцепрем'єр-міністерки - міністерки економіки Юлії Свириденко на фейсбук-сторінці та відео "Дії" в Youtube про запуск електронного бронювання з 17 липня, передає "Інтерфакс-Україна".

Як зазначили в Міністерстві економіки, підприємства з таким статусом поступово додаються до електронного переліку і протягом наступних кількох днів відбудеться додаткове оновлення.

"Якщо у вас є наказ про визнання критичності або договір на забезпечення військового формування, то радимо звернутися до відповідного державного органу, який цей документ видавав, щоб їхня посадова особа внесла інформацію про це до Єдиного переліку", - радить своєю чергою "Дія".

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Крім того, бізнес просить надати можливість електронного бронювання для ФОПів, на що в Мінекономіки та "Дії" відповіли, що електронне бронювання доступне лише для юридичних осіб, а ФОПи/фізособи не можуть скористатися послугою.

"Дія" також повідомила, що послуга оформлення відстрочки в сервісі відсутня, її розробку не заплановано.

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У застосунку "Дія" запущено нову послугу бронювання військовозобов'язаних.

"Відтепер керівники критично важливих підприємств та підприємств, що забезпечують потреби Сил оборони, можуть забронювати співробітників через портал "Дія", - повідомили у Мінцифри.

Економічна правда