Украина и Всемирный банк расширяют сотрудничество

Правительство заинтересовано в увеличении присутствия Всемирного банка в Украине для ускорения подготовки и реализации стратегических проектов и реформ.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики.

Отмечается, что Минэкономики тесно сотрудничает со Всемирным банком, в частности, за последние полтора года значительно увеличился объем совместной работы по многим направлениям.

"Правительство работает над Матрицей реформ, чтобы скоординировать партнеров в вопросах экономических реформ, также идет подготовка проекта RISE, в рамках которого Всемирный банк профинансирует частный сектор Украины на $1,03 млрд в течение 2024-2027 годов", – отметил первый заместитель министра экономики Алексей Соболев.

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По его словам, эксперты ВБ помогают правительству с совершенствованием управления публичными инвестициями (PIM) и развитием человеческого капитала.

Сообщается, что стороны обсудили приоритетные проекты сотрудничества, в частности подготовку проекта RISE ("Проект устойчивого, инклюзивного и устойчивого предпринимательства"), в рамках которого Всемирный банк предоставит Украине заем на 1 млрд долл и грант на 30 млн долл.

Проект будет внедрен в течение следующих 4 лет для поддержки реформ правительства Украины в частном секторе. Проект RISE рефинансирует расходы, понесенные в рамках программ государственной поддержки, которые реализуются Минэкономики, включая программы "5-7-9%" и "еРобота".

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Напомним:

Украина переведена в категорию стран с доходами выше средних, согласно обнародованной классификации стран по уровню дохода на 2024 год финансовый год от Всемирного банка.

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