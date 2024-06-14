Світовий банк профінансує будівництво в Україні вітряної електростанції на 150 МВт

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IFC групи Світового банку і концерн "Галнафтогаз" (мережа АЗК OKKO) на URC-24 підписали мандат щодо фінансування будівництва ВЕС на 150 МВт.

Про це повідомив віцепрезидент IFC Альфонсо Гарсія Мора.

"Енергетичний сектор є одним із найважливіших секторів України. Ми підписали мандатний лист між IFC і "Галнафтогазом" для фінансування проєкту вітрової установки потужністю 150 МВт", - написав він.

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Економічна правда.

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