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Світовий банк профінансує будівництво в Україні вітряної електростанції на 150 МВт

П'ятниця, 14 червня 2024, 09:51 - Артур Крижний
 
Getty Images

IFC групи Світового банку і концерн "Галнафтогаз" (мережа АЗК OKKO) на URC-24 підписали мандат щодо фінансування будівництва ВЕС на 150 МВт.

Про це повідомив віцепрезидент IFC Альфонсо Гарсія Мора.

"Енергетичний сектор є одним із найважливіших секторів України. Ми підписали мандатний лист між IFC і "Галнафтогазом" для фінансування проєкту вітрової установки потужністю 150 МВт", - написав він.

Нагадаємо:

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IFC та Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) планують інвестувати до $435 млн у злиття "Датагруп-Воля" та Lifecell.

VEON через свою дочірню компанію "Київстар" має намір збільшити інвестиції у відновлення цифрової інфраструктури України до 1 млрд доларів США протягом п'ятирічного періоду з 2023 по 2027 рік. 

Економічна правда.

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енергетика фінансування Світовий банк Україна
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