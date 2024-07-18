После спада жары объемы отключений света снизятся - Госэнергонадзор

Снижение нагрузки на энергосистему и, соответственно, стабилизация ее работы ожидаются в ближайшее время, когда спадет жара.

Об этом заявил председатель Государственной инспекции энергетического надзора (Госэнергонадзор) Украины Руслан Слободян в эфире телемарафона "Единые новости" в четверг, передает "Интерфакс-Украина".

"После нормализации температурных режимов, которые сейчас выше климатической нормы, ожидаем уменьшения объемов почасовых отключений электроэнергии", - сказал он.

По словам Слободяна, сейчас круглосуточно продолжаются аварийно-восстановительные работы, выполнение которых окажет положительное влияние на состояние энергосистемы.

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Как сообщалось со ссылкой на советника премьер-министра, члена наблюдательного совета НЭК "Укрэнерго" Юрия Бойко, ситуация в энергосистеме, осложнившаяся из-за аномальной жары в последние две недели, начнет улучшаться со снижением температуры воздуха, и со следующей субботы, вероятно, графики отключений станут более мягкими.

В среднесрочной перспективе, по его словам, сравнительно стабильная ситуация с энергоснабжением ожидается в августе-сентябре и, возможно, в октябре, если не будет значительного похолодания.

Позитивный сценарий на ближайшие два месяца Бойко объяснил тем, что не должно быть аномально высоких температур, а "в энергосистеме будет появляться генерации больше, чем уходить в ремонт".

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Напомним:

Кабмин ввел норму, по которой не будут отключать свет в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.

Кроме того правительство улучшит алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений света.

Экономическая правда