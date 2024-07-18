Бизнес жалуется на проблемы отображения статуса критически важных предприятий в "Дії"

Представители бизнеса жалуются на невозможность подать заявку на электронное бронирование на портале "Дія" из-за отсутствия предприятий, получивших статус критически важных для экономики, в соответствующем едином электронном перечне, к которому обращается "Дія".

Соответствующие комментарии размещены под сообщением первого вице-премьер-министра - министра экономики Юлии Свириденко на фейсбук-странице и видео "Дія" в Youtube о запуске электронного бронирования с 17 июля, передает "Интерфакс-Украина".

Как отметили в Министерстве экономики, предприятия с таким статусом постепенно добавляются в электронный перечень и в течение следующих нескольких дней состоится дополнительное обновление.

"Если у вас есть приказ о признании критичности или договор на обеспечение военного формирования, то советуем обратиться в соответствующий государственный орган, который этот документ выдавал, чтобы их должностное лицо внесло информацию об этом в Единый перечень", - советует в свою очередь „Дія".

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Кроме того, бизнес просит предоставить возможность электронного бронирования для ФЛП, на что в Минэкономики и "Дії" ответили, что электронное бронирование доступно только для юридических лиц, а ФЛП/физлица не могут воспользоваться услугой.

"Дія" также сообщила, что услуга оформления отсрочки в сервисе отсутствует, ее разработка не запланирована.

Напомним:

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В приложении "Дія" запущена новая услуга бронирования военнообязанных.

"Отныне руководители критически важных предприятий и предприятий, обеспечивающих потребности Сил обороны, могут забронировать сотрудников через портал "Дія", - сообщили в Минцифры.

Экономическая правда