Кабмин запретил отключать свет в прифронтовых зонах и у границы с РФ и Беларусью

Кабмин ввел норму, по которой не будут отключать свет в прифронтовых зонах и вблизи границы с Россией и Беларусью.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на заседании правительства.

"Добавляем норму, что отключаться от света не будут населенные пункты, а также объекты в 20-километровой зоне от границы с Россией, Беларусью и в 20 километрах прифронтовой зоны", - заявил он.

Кроме того, Шмыгаль сообщил, что правительство улучшает алгоритм, который обеспечит равномерную очередность и продолжительность отключений света.

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Напомним:

Из-за аварии на двух энергообъектах с 08:00 до 22:00 применены четыре очереди отключений в Киеве и 11 областях.

В четверг 18 июля графики почасовых отключений электроэнергии будут применять в течение всех суток.

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Экономическая правда.