Все разделы
Укр / Рус

Отель "Казацкий" в центре Киева приватизируют за 400 миллионов 

Четверг, 18 июля 2024, 13:44 - Виктор Волокита
 
ФОТО: ФДМУ

18 июля 2024 года Фонд госимущества провел в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи онлайн-аукцион по приватизации отеля "Казацкий", который находится в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ. 

Как говорится в сообщении, стартовая стоимость лота составила более 155 млн гривен. На аукционе соревновались три участника, во время торгов цена выросла более чем в 2,5 раза - до 400 млн гривен. Эти средства после заключения соглашения с победителем поступят в государственный бюджет. Также покупатель дополнительно уплатит 80 млн гривен НДС.

Отель "Казацкий" площадью более 9500 м² расположен в центре Киева. Основным видом деятельности являются гостиничные и ресторанные услуги. В состав лота вошли здание со 135 номерами, рестораном, кафе, пятью конференц-залами и 1494 единицы движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь и т.д.). 

Реклама:

"По состоянию на конец марта отель имеет задолженность перед бюджетом в почти 9,1 млн гривен. По условиям продажи ее должен оплатить новый владелец объекта в течение шести месяцев", - рассказали в ФГИ.

Согласно Прозорро.Продажи, победитель аукциона - Сельскохозяйственное ООО "Надежда". 

Если "Надежда" по какой-то причине не заплатит деньги, право на приватизацию перейдет к ООО "Инжур" Андрея Журжия. Его ставка была на 1000 грн ниже.

Реклама:

Напомним:

Фонд госимущества определил даты проведения приватизационных онлайн-аукционов для гостиницы "Украина" - 18 сентября и для АО "Объединенная горно-химическая компания" - 9 октября.

Экономическая правда

отели Фонд госимущества ФГИ приватизация
Реклама:
Материалы по теме
Фонд госимущества определил даты аукционов по продаже гостиницы "Украина" и ОГХК 15 июля 2024, 19:10
Карпаты зовут: как инвестиции в гостиничный бизнес дают толчок целому региону 11 июля 2024, 08:22
Фонд госимущества выставил на продажу отель "Казацкий" в центре Киева за 155 миллионов 20 июня 2024, 18:30
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте