Отель "Казацкий" в центре Киева приватизируют за 400 миллионов 

ФОТО: ФДМУ

18 июля 2024 года Фонд госимущества провел в государственной электронной торговой системе Прозорро.Продажи онлайн-аукцион по приватизации отеля "Казацкий", который находится в центре Киева.

Об этом сообщает пресс-служба ФГИ.

Как говорится в сообщении, стартовая стоимость лота составила более 155 млн гривен. На аукционе соревновались три участника, во время торгов цена выросла более чем в 2,5 раза - до 400 млн гривен. Эти средства после заключения соглашения с победителем поступят в государственный бюджет. Также покупатель дополнительно уплатит 80 млн гривен НДС.

Отель "Казацкий" площадью более 9500 м² расположен в центре Киева. Основным видом деятельности являются гостиничные и ресторанные услуги. В состав лота вошли здание со 135 номерами, рестораном, кафе, пятью конференц-залами и 1494 единицы движимого имущества (оборудование, мебель, инвентарь и т.д.).

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"По состоянию на конец марта отель имеет задолженность перед бюджетом в почти 9,1 млн гривен. По условиям продажи ее должен оплатить новый владелец объекта в течение шести месяцев", - рассказали в ФГИ.

Согласно Прозорро.Продажи, победитель аукциона - Сельскохозяйственное ООО "Надежда".

Если "Надежда" по какой-то причине не заплатит деньги, право на приватизацию перейдет к ООО "Инжур" Андрея Журжия. Его ставка была на 1000 грн ниже.

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Напомним:

Фонд госимущества определил даты проведения приватизационных онлайн-аукционов для гостиницы "Украина" - 18 сентября и для АО "Объединенная горно-химическая компания" - 9 октября.

Экономическая правда