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В Киеве временно не работают 3 станции метро

Четверг, 18 июля 2024, 11:15 - Алексей Артемчук

Три станции "зеленой" линии метро в Киеве временно не работают.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Киевский метрополитен".

Станции Киевского метрополитена "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская" на Сырецко-Печерской (зеленой, М3) линии временно закрыты для пассажиров.

По словам службы по работе с обращениями пассажиров, станции не работают по техническим причинам, на них ведется обследование.

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Отмечается, что движение поездов по зеленой линии метро организовано между станциями "Золотые ворота" - "Красный хутор". 

О возобновлении работы станций и движения поездов будет сообщено дополнительно.

Напомним:

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Киев метрополитен
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