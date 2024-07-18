В Киеве временно не работают 3 станции метро

Три станции "зеленой" линии метро в Киеве временно не работают.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия "Киевский метрополитен".

Станции Киевского метрополитена "Сырец", "Дорогожичи" и "Лукьяновская" на Сырецко-Печерской (зеленой, М3) линии временно закрыты для пассажиров.

По словам службы по работе с обращениями пассажиров, станции не работают по техническим причинам, на них ведется обследование.

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Отмечается, что движение поездов по зеленой линии метро организовано между станциями "Золотые ворота" - "Красный хутор".

О возобновлении работы станций и движения поездов будет сообщено дополнительно.

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