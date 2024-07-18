Все разделы
Укр / Рус

Банки значительно повысили курс доллара и евро вслед за официальными рекордами

Четверг, 18 июля 2024, 10:20 - Артур Крыжный

Средний курс доллара к гривне в четверг 18 июля в банках Украины вырос на 20 копеек, до 41,8 грн за доллар, евро вырос на 25 копеек - до 45,75 гривны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:

  • ПриватБанк: доллар - 41.05 - 41.650, евро - 44.85 - 45.85.
  • Ощадбанк: доллар - 41 - 41.55, евро - 44.55 - 45.35.
  • ПУМБ: доллар - 41.30 - 41.80, евро - 45.00 - 45.60
  • monobank (при оплате картой): доллар - 41.15 - 41.64, евро - 44.99 - 45.80

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,75 - 41,90 грн.

Реклама:

На это же время "черный" курс евро составлял 45,65 - 45,85 грн.

Ранее, НБУ обновил официальный курс валют на четверг до исторических максимумов: доллар подорожал до нового максимума в 41,46 гривны, а курс евро впервые превысил 45 гривен.

Экономическая правда.

Реклама:
курс валют доллар евро банки
Реклама:
Материалы по теме
Новости 17 июля: доллар и евро пересекли исторические максимумы, в "Дії" появилась услуга бронирования 17 июля 2024, 21:00
Официальный курс доллара обновил исторический максимум, а евро - впервые за 45 гривен 17 июля 2024, 19:48
Банки обновили курс валют: доллар и евро ощутимо дорожают 17 июля 2024, 11:27
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте