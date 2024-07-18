Банки значительно повысили курс доллара и евро вслед за официальными рекордами

Средний курс доллара к гривне в четверг 18 июля в банках Украины вырос на 20 копеек, до 41,8 грн за доллар, евро вырос на 25 копеек - до 45,75 гривны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:

ПриватБанк: доллар - 41.05 - 41.650, евро - 44.85 - 45.85.

Ощадбанк: доллар - 41 - 41.55, евро - 44.55 - 45.35.

ПУМБ: доллар - 41.30 - 41.80, евро - 45.00 - 45.60

monobank (при оплате картой): доллар - 41.15 - 41.64, евро - 44.99 - 45.80

На 10:00 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,75 - 41,90 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,65 - 45,85 грн.

Ранее, НБУ обновил официальный курс валют на четверг до исторических максимумов: доллар подорожал до нового максимума в 41,46 гривны, а курс евро впервые превысил 45 гривен.

Экономическая правда.

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