НАБУ начало производство в отношении чиновника ГБР, который не декларировал элитную квартиру в Киеве

Национальное антикоррупционное бюро Украины начало уголовное производство в отношении первого заместителя директора ГБР Александра Удовиченко - фигуранта расследования в котором оказалось, что он живет в незадекларированной элитной квартире.

Об этом говорится в ответе НАБУ для hromadske.

В письме НАБУ отмечается, что они изучили расследование hromadske и провели информационно-аналитическую работу, по результатам которой начали досудебное расследование.

Как пояснили в НАБУ, больше информации они не могут предоставить, поскольку состояние расследования составляет тайну следствия, разглашение которой может повредить уголовному производству.

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Ранее журналисты-расследователи выяснили, что Удовиченко живет в квартире в одном из самых элитных ЖК Киева, однако в декларации чиновника упоминаний об этой недвижимости нет.

Напомним:

Заместитель директора Государственного бюро расследований Александр Удовиченко живет в элитном ЖК Киева Regent Hill в апартаментах за 900 тысяч долларов, но в декларации нет упоминания об этой недвижимости.

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Экономическая правда.