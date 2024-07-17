Украина получит грант 53 млн евро на реализацию 4-х транспортных проектов

В рамках программы Европейского Союза "Механизм „Соединение Европы" (CEF) согласованы представленные украинской стороной четыре проекта по развитию транспортной инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает "Интерфакс-Украина".

Согласно сообщению, грант со стороны Евросоюза составит ориентировочно 53 млн.евро. Отмечается, что поскольку особенностью программы CEF является софинансирование для реализации проектов в размере 50%, аналогичную сумму должна обеспечить украинская сторона.

"Все проекты прежде всего являются евроинтеграционными. Они физически приближают Украину к ЕС, расширяют возможности транспортных коридоров, движения товаров и услуг, позволяют ускорить интеграцию украинской транспортной инфраструктуры в транспортное пространство Евросоюза", - цитирует пресс-служба заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача.

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Среди проектов, получивших одобрение, - интеграция железнодорожной системы Украины в транспортную систему ЕС. Первый этап предусматривает совершенствование железнодорожной сети и развитие пути 1435 мм для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.

Еще один проект предусматривает организацию транспортных потоков для повышения пропускной способности инфраструктуры, безопасности и эффективности услуг по пересечению границы на общей дороге Румыния - Молдова - Украина ПП Галац/Джурджулешты/Рени. Он разработан и представлен совместно с молдавскими и румынскими коллегами. Реализация проекта позволит обеспечить непрерывность движения между этими пунктами пропуска.

Кроме того, одобрен проект создания и внедрения речной информационной службы на украинской части р. Дунай, в частности ее интеграцию в портал EuRIS и CEERIS проекта RIS COMEX (обеспечивает развитие RIS от управления безопасностью до содействия логистическим услугам, чтобы сделать внутренние водные пути простыми в использовании и надежными в мультимодальных цепочках поставок).

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Согласно четвертому проекту предусмотрено восстановление аэронавигационной отрасли Украины и дальнейшая модернизация инфраструктуры связи, навигации, наблюдения и аэронавигационной информации.

Соответствующее решение в рамках программы CEF принято на заседании Координационного комитета программы 16 июля.

Напомним:

Бельгия профинансирует проекты восстановления в 2-х областях Украины на 150 миллионов евро.

Экономическая правда