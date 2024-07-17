Украина получит грант 53 млн евро на реализацию 4-х транспортных проектов
В рамках программы Европейского Союза "Механизм „Соединение Европы" (CEF) согласованы представленные украинской стороной четыре проекта по развитию транспортной инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства развития общин, территорий и инфраструктуры Украины, передает "Интерфакс-Украина".
Согласно сообщению, грант со стороны Евросоюза составит ориентировочно 53 млн.евро. Отмечается, что поскольку особенностью программы CEF является софинансирование для реализации проектов в размере 50%, аналогичную сумму должна обеспечить украинская сторона.
"Все проекты прежде всего являются евроинтеграционными. Они физически приближают Украину к ЕС, расширяют возможности транспортных коридоров, движения товаров и услуг, позволяют ускорить интеграцию украинской транспортной инфраструктуры в транспортное пространство Евросоюза", - цитирует пресс-служба заместителя министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергея Деркача.
Среди проектов, получивших одобрение, - интеграция железнодорожной системы Украины в транспортную систему ЕС. Первый этап предусматривает совершенствование железнодорожной сети и развитие пути 1435 мм для обеспечения технологической совместимости и повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры.
Еще один проект предусматривает организацию транспортных потоков для повышения пропускной способности инфраструктуры, безопасности и эффективности услуг по пересечению границы на общей дороге Румыния - Молдова - Украина ПП Галац/Джурджулешты/Рени. Он разработан и представлен совместно с молдавскими и румынскими коллегами. Реализация проекта позволит обеспечить непрерывность движения между этими пунктами пропуска.
Кроме того, одобрен проект создания и внедрения речной информационной службы на украинской части р. Дунай, в частности ее интеграцию в портал EuRIS и CEERIS проекта RIS COMEX (обеспечивает развитие RIS от управления безопасностью до содействия логистическим услугам, чтобы сделать внутренние водные пути простыми в использовании и надежными в мультимодальных цепочках поставок).
Согласно четвертому проекту предусмотрено восстановление аэронавигационной отрасли Украины и дальнейшая модернизация инфраструктуры связи, навигации, наблюдения и аэронавигационной информации.
Соответствующее решение в рамках программы CEF принято на заседании Координационного комитета программы 16 июля.
Напомним:
Бельгия профинансирует проекты восстановления в 2-х областях Украины на 150 миллионов евро.
Экономическая правда