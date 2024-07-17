Цена золота обновила исторический максимум: какова причина

Цена на золото на Нью-Йоркской товарной бирже достигла нового исторического максимума в 2482,29 долл за унцию (28,35 грамма).

Об этом сообщает CNBC.

Сообщается, что золото начало дорожать после комментариев председателя Федеральной резервной системы Джерома Пауэлла о возможном снижении учетной ставки в сентябре.

В частности, Пауэлл заявил, что ФРС не будет ждать, пока инфляция достигнет целевого показателя центрального банка в 2%, прежде чем начнет сокращать ставку.

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По мере снижения процентных ставок золото становится более привлекательным по сравнению с активами с фиксированным доходом, такими как облигации.

Отмечается, что за текущий год золото уже в третий раз существенно обновляет исторический ценовой максимум.

Высокую цену также поддерживают регулярные закупки золота центральными банками.

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Ожидается, что конца года цена унции золота может достичь 2500 долл.

Напомним:

ЦБ Китая не покупал золото в прошлом месяце, завершив масштабную скупку, длившуюся 18 месяцев после того, как драгоценный металл взлетел до рекордного уровня.

Золото взлетело до исторического максимума благодаря оптимизму относительно того, что Федеральный резерв начнет смягчать монетарную политику в этом году, а также росту геополитической напряженности на Ближнем Востоке.