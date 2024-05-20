Золото злетіло до історичного максимуму на тлі смерті президента Ірану

Золото злетіло до історичного максимуму завдяки оптимізму щодо того, що Федеральний резерв почне пом'якшувати монетарну політику цього року, а також зростанню геополітичної напруженості на Близькому Сході.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Ціна на банківський метал підскочила на 1,4% до 2450,07 доларів за унцію, перевищивши попередній внутрішньоденний рекорд, досягнутий у квітні. Трейдери підвищують ставки на те, що Федеральний резерв може знизити вартість запозичень вже у вересні, що сприятиме зростанню цін на золото.

Bloomberg

Минулого тижня долар США впав, а казначейські облігації зросли після того, як інфляція в квітні сповільнилася більше, ніж очікувалося. Це надало підтримку дорогоцінному металу.

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Золото постало в центрі уваги після того, як розбився гелікоптер з президентом Ірану Ебрагімом Раїсі. Ця новина посилила відчуття зростаючих геополітичних ризиків в регіоні після того, як напередодні нафтовий танкер, що прямував до Китаю, був підбитий ракетою Хуситів в Червоному морі.

"Зростання золота зумовлене новинами та невизначеністю щодо того, що сталося в Ірані", - сказав Ніколас Фраппелл, глобальний керівник відділу інституційних ринків нафтопереробного заводу ABC в Сіднеї.

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Іранське офіційне агентство новин IRNA повідомило вранці 20 травня, що президент Ірану і міністр закордонних справ країни загинули в результаті аварії вертольота 19 травня.

Ціни на золото можуть злетіти до 3500 доларів за унцію до кінця 2025 року, якщо інфляція почне зростати.

Ціни на золото 8 квітня продовжують зростати та оновили історичний максимум уже вчотирнадцяте від початку року.

Золото 1 квітня подорожчало до рекорду, оскільки ознаки того, що Федеральна резервна система наближається до зниження процентних ставок, додали поштовх до зростання, яке також було спричинене геополітичною напруженістю та високим попитом у Китаї.