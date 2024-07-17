В России может наступить дефицит электроэнергии из-за майнинга криптовалют - Путин
Новые предприятия, жилые кварталы столкнутся с перебоями поставок электричества, если свободные мощности системы заберут фермы, которые майнят криптовалюту.
Об этом сообщает российское РИА "Новости".
"Здесь нужно принять правильные своевременные решения, в том числе системные, на уровне федерального закона. Уже давал поручение урегулировать майнинг цифровых валют в России, включая вопросы налогообложения этой деятельности и тарифные решения", – сказал Путин.
Сообщается, что он также отметил, что если не будет свободной мощности, если ее заберут майнинговые фермы, то новые предприятия, жилые кварталы, социальные объекты столкнутся с перебоями поставок, с нехваткой электроэнергии.
При этом перспективные инвестиционные и инфраструктурные проекты будут поставлены на паузу.
Напомним:
Оккупационные власти Севастополя с 17 июля ввели в городе графики отключения электричества - свет будут отключать каждые 2 часа, всего 12 часов в сутки.
На юге России ввели временные графики ограничения энергопотребления из-за сбоя в работе Ростовской АЭС.