Мільйони людей без світла: на півдні Росії ввели графіки обмеження

На півдні Росії ввели тимчасові графіки обмеження енергоспоживання через збій у роботі Ростовської АЕС.

Про це повідомляє російський "Интерфакс".

"В енергосистемі півдня Росії через збій у роботі генеруючого обладнання на Ростовській АЕС, в умовах підвищених навантажень на енергосистему з метою збереження стійкості енергосистеми введено тимчасові графіки обмеження споживання на 1,5 ГВт", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що енергоблок було відключено автоматично через неполадки на турбогенераторі.

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Ростовська АЕС постачає електроенергію в Ростовську, Краснодарську, Волгоградську області та Ставропілля РФ. За даними росЗМІ, через аварію кілька мільйонів людей залишилися без світла.

В тимчасово окупованому Криму і Севастополі також відключено світлофори, у місті виникли затори, діють вимкнення дві через дві години.

Економічна правда.

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