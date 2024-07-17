"Война" за чипы: ЕС и Южная Корея объединяют усилия в разработке чипов

Южная Корея и Европейский Союз на фоне роста конкуренции в области новейших чипов в этом месяце начнут ряд совместных исследовательских проектов.

Об этом сообщает Yonhap, передает "Укринформ".

Отмечается, что стороны договорились создать четыре совместных исследовательских консорциума по передовой гетерогенной интеграции и технологий нейроморфных чипов.

В сообщении уточняют, что в консорциумы войдут 11 научно-исследовательских институтов Южной Кореи и 14 профильных учреждений из 9 европейских стран, включая Германию, Италию и Испанию.

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Дополнительные детали проектов не раскрываются, но сообщается, что они продлятся три года, до июня 2027-го, и в их реализацию Южная Корея инвестирует около 6,1 млн долл США, а ЕС - около 6 млн евро.

Напомним:

Начиная с июля, правительство Южной Кореи инициирует инвестиционную программу на сумму 18 триллионов вон (12,94 млрд долл) для облегчения финансирования полупроводниковых компаний.

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Вместе с тем как темпы конкуренции в сфере полупроводников увеличиваются, Hiawei заканчивает строительство крупнейшего центра разработки в своей структуре.