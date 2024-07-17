Российская нефть "Лукойла" из-за украинских санкций больше не будет попадать в Венгрию

"Лукойл" прекратил транспортировку нефти в Венгрию с конца июня 2024 года после того, как СНБО расширил против него санкции.

Об этом сообщает Bloomberg.

Усиление украинских санкций против российского "Лукойла" в конце июня 2024 года заблокировало транзит его нефти в Венгрию.

Сообщается, что "Лукойл" находился под санкциями в Украине с 2018 года, но они были ограниченными - касались только вывода капиталов, ограничения торговых операций и запрета участия в приватизации или аренде государственного имущества.

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В июне 2024 года СНБО существенно их расширил, добавив, в частности, запрет на транзит.

"Сейчас в Украине сложилась юридическая ситуация, согласно которой "Лукойл" не осуществляет поставки в Венгрию. Сейчас мы работаем над правовым решением", - сказал министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто журналистам после встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Отмечается, что для венгерской компании "Mol" российские поставки обеспечивают две трети всей сырой нефти, но не исключено, что она сможет полностью заменить их с 2025 года

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