Банки обновили курс валют: доллар и евро ощутимо дорожают

Средний курс доллара к гривне в среду 17 июля в банках Украины вырос на 15 копеек, до 41,6 грн за доллар, евро вырос на 20 копеек - до 45,45 гривны.

Об этом говорится в данных minfin.com.ua.

Так, в разрезе банков курс основных иностранных валют к гривне следующий:

ПриватБанк: доллар - 40.90 - 41.50, евро - 44.35 - 45.35.

Райффайзен Банк: доллар - 40.85 - 41.2, евро - 44.1 - 45.03.

ПУМБ: доллар - 41.10 - 41.6, евро - 44.7 - 45.30

monobank (при оплате картой): доллар - 41.0 - 41.48, евро - 44.65 - 45.401

На 11:20 курс доллара против гривны на "черном рынке" составлял 41,58 - 41,72 грн.

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На это же время "черный" курс евро составлял 45,3 - 45,5 грн.

Напомним:

Национальный банк Украины установил на 17 июля 2024 года официальный курс гривны на уровне 41,2575 грн/$.

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По состоянию на 16 июля Национальный банк курс гривны к доллару уменьшился на 3 копейки, евро - подорожал на 4 копейки.